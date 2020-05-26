По словам хавбека, он согласился бы продолжить карьеру в Европе.
"Знаю, что Чаловым интересовались в Англии. Видимо, не договорились. По себе же могу сказать, что ни одного официального предложения никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло. Я всегда говорил, что готов уехать в Европу", - цитирует Дзагоева GQ.
Дзагоев в нынешнем сезоне провел 7 матчей в чемпионате России
Дзагоев: ни одного официального предложения от европейских клубов никогда не поступало
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что у него никогда не было предложений от европейских клубов.
Фото: Global Look Press
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