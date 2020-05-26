Ранее сообщалось, что "Уфы" ведет переговоры с австрийским концерном Red Bull и арабским холдингом City Football Group, который владеет "Манчестер Сити".
"Действительно, ФК "Уфа", будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании", - сказал Мурзагулов.
Мурзагулов отметил, что контрольный пакет останется у республики.
При этом речь о полной продаже клуба не идет, это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Башкирии. Мы приветствуем, если новый инвестор сможет дать клубу новое развитие, и переговоры ведутся активно", - приводит его слова pravdapfo.ru.
"Уфа" в турнирной таблице чемпионата России занимает 9-е место, набрав 27 очков в 22 матчах.
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В "Уфе" подтвердили информацию о возможном приходе в клуб иностранных инвесторов
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что в клуб могут прийти иностранные инвесторы.
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