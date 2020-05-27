- Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Я не говорю о полных трибунах, возможно о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса. И, очевидно, нужно подготовить медицинские требования, - приводит слова Гинера Sport24.
Также сегодня в СМИ появилась информация, что в РФС работают над вопросом возвращения болельщиков на стадионы. По словам президента России Владимира Путина ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Члены РФС взяли эту информацию на заметку.
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Обязательным условием для этого является отсутствие зрителей на трибунах во время матчей.
Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.
После 22-х туров московский ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. В 23-м туре команда дома встретится с петербургским "Зенитом".
Гинер предложил продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что ситуация с коронавирусом в России позволяет подумать над возвращением зрителей на трибуны.
Фото: РБК
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