Как сообщает Чемпионат, за возвращение болельщиков на трибуны выступили "Спартак", "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и ряд других команд российской Премьер-лиги.
Гинер предложил продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы
По словам президента России Владимира Путина ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Члены РФС взяли эту информацию на заметку.
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Обязательным условием для этого является отсутствие зрителей на трибунах во время матчей.
Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.
"Спартак", ЦСКА, "Зенит" и ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями
Вариант возобновления сезона РПЛ со зрителями обсуждался сегодня на исполкоме РФС.
Фото: "Открытие Арена"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!