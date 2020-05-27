Дзагоев: я играл бы спокойно, но порой пихать партнерам просто необходимо

- В обычной жизни я очень спокоен. Надо постараться, чтобы вывести меня из себя. А вот на поле я превращаюсь в совсем другого человека.
На поле я не люблю несправедливость и ошибки. Они бывают разные, и глупые выводят меня из себя. Я всю свою карьеру говорю партнёрам, что с удовольствием ни на кого бы не срывался и играл бы спокойно, но порой пихать просто необходимо, - цитирует Дзагоева GQ.
29-летний Дзагоев выступает в составе ЦСКА с 2008 года. В нынешнем сезоне футболист провёл семь матчей в чемпионате России, но не отметился результативными действиями. Всего он провел за "армейцев" 244 матча и забил 53 гола. Также в активе Дзагоева 58 матчей за сборную России.
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ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место, набрав 36 очков. Возобновление сезона намечено на 21 июня.
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Фото: Чемпионат
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