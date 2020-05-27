- Я уже говорил, что финал Кубка России, который будет проходить в Екатеринбурге, будет совсем не тем без зрителей.
Нужно продумать, как можно разместить зрителей. Может, посадить их в метре друг от друга. Пусть на матч придет не 30 тысяч, а 10, но болельщики хотя бы будут. Это можно все продумать, - цитирует Иванова Sport24.
Ранее появилась информация, что "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и ряд клубов РПЛ выступили за возобновление сезона со зрителями.
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Тульский "Арсенал" выступил за возобновление РПЛ со зрителями
По словам президента России Владимира Путина ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Члены РФС взяли эту информацию на заметку.
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Обязательным условием для этого является отсутствие зрителей на трибунах во время матчей.
Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.
Иванов: пусть на матч придет не 30 тысяч, а 10, но болельщики хотя бы будут
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поддержал позицию клубов РПЛ о возобновлении сезона со зрителями.
Фото: Football24
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