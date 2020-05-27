"Наш личный разговор тет-а-тет еще предстоит. Сейчас мы изолированы в Тарасовке, а Гулиева здесь уже нет, поэтому пообщаться не можем. Его просто проинформировали о переводе в "Спартак-2".
Понятно, Аяз не обрадовался, но, насколько знаю, не вспылил, отнесся с пониманием — знал, что стало поводом", - приводит слова Цорна "Спорт-экспресс".
Напомним, решение о переводе Гулиева в "Спартак-2" принял тренерский штаб красно-белых. В СМИ сообщалось, что 23-летнего футболиста не устроило количество получаемой игровой практики, о чем он сообщил тренеру.
В нынешнем сезоне РПЛ Гулиев провел 11 матчей, но голов не забил.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 21 июня.
Цорн - о Гулиеве: наш личный разговор тет-а-тет еще предстоит
Гендиректор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о переводе полузащитника Аяза Гулиева во вторую команду.
Фото: © ФК "Спартак"
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