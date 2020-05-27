Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах игрока заинтересован "Лион".
"Никаких предложений о трансфере Жиго в клуб не поступало. Самюэль — ключевой игрок для нас, мы очень ценим его и рассчитываем на него в будущем. Даже если к нам поступит какое-либо предложение о его покупке, и оно будет рассматриваться, оно должно быть очень солидным", - цитирует Цорна Sport24.
В нынешнем сезоне Жиго провел 19 матчей, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
26-летний футболист перешел в "Спартак" в 2018 году из "Гента".
"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 матчах 28 очков.
Цорн: чтобы "Спартак" продал Жиго, предложение должно быть очень солидным
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн высказался о возможной продаже защитника команды Самюэля Жиго.
Фото: Sport24
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