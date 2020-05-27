"Гус начал неплохо. Ему потребовалось какое-то время на адаптацию. Тот же Алекс адаптировался гораздо легче, потому что язык не был для него таким барьером. Гус попал в новый мир — Москва, большой город. Он очень хорошо показывает себя в команде — отличный парень, открытый, веселый, с хорошими качествами. И мы знаем, что за ним следят европейские клубы.
Он ни в коем случае не отправится в аренду. Мы на его очень надеемся", - цитирует Цорна Sport24.
22-летний голландец перешел в "Спартак" летом 2019 года из АЗ. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Это самая дорогая покупка "Спартака".
В нынешнем сезоне Тиль провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
"Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает восьмое место, набрав в 22 матчах 28 очков.
Чемпионат России возобновится 21 июня.
Цорн сообщил, что за Тилем следят европейские клубы
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что европейские клубы проявляют интерес к полузащитнику Гусу Тилю.
Фото: ФК "Спартак"
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