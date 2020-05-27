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Цорн рассказал, возможно ли в будущем приглашение Сёмина на пост главного тренера "Спартака"

Гендиректор "Спартака" Томас Цорн высказался на предмет возможного приглашения Юрия Семина на должность главного тренера команды.
Фото: © РИА Новости
"Давайте отталкиваться от реалий. Юрий Палыч крепко связан с "Локо", а соглашение Тедеско еще далеко до завершения. Сотрудничать с Доменико планируем долгие годы — именно его хочу видеть во главе "Спартака", - цитирует Цорна "Спорт-экспресс".

Напомним, контракт Семина с "Локомотивом" истекает 31 мая и продлен не будет. Вместо него команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

В сезоне 2017/18 клуб под руководством Семина выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов. 

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года.

"Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.


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Теги: Цорн Семин Спартак
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