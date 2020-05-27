23-летний футболист перешел в "Спартак" зимой из "Крыльев" на правах аренды до конца сезона. В СМИ сообщалось, что у московского клуба есть опция выкупа игрока за 4,5 миллиона евро.
"Несмотря на отсутствие голов, Соболев показал хорошую статистику: три голевые передачи в трех матчах. Саша — россиянин, молодой, мощный высокий форвард, кандидат в сборную страны.
Слова Фетисова (главы совета директоров "Крыльев") о том, что сумма выкупа Соболева была увеличена? Не знаю, что он имел ввиду. У нас сумма выкупа была зафиксирована в арендном соглашении, подписанном зимой. Из сформированного тогда же бюджета мы никак не выбились. Агентские выплаты, выплаты "Крыльям Советов" — все было согласовано изначально и включено в бюджет сделки, который мы не превысили. Это 4,5 млн евро", - цитирует Цорна Sport24.
Фетисов считает, что трансфер Соболева станет для "Крыльев" одним из самых успешных в истории
Мижигурскис: на месте Федуна подписал бы не Соболева, а Комличенко
"При всем уважении к "Томи", "Крыльям" и "Енисею", "Спартак" - это совсем другая планета". Генич - о Соболеве
Андрей Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева
Цорн: бюджет сделки по Соболеву мы не превысили. Это 4,5 млн евро
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о решении выкупить форварда Александра Соболева у "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!