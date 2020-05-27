Рами обманул "Сочи", его травма оказалась серьезнее. Контракт с французом аннулирован

В среду адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами заявил, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к клубу, так как ему не платят зарплату.

Фото: Чемпионат