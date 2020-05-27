Рами обманул "Сочи", его травма оказалась серьезнее. Контракт с французом аннулирован

Как утверждает СЭ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, слова юриста - не более чем блеф.
- При медосмотре в "Сочи" Рами пытался скрыть серьезную травму колена, так называемую jump knee injury, выдав ее за другую, не такую тяжелую - тендинит. Тем не менее, медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям. Но это не помогло - игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне. Слова адвоката о поиске нового клуба - попытка обмануть новых работодателей, - цитирует источника СЭ.
Также источник заявил, что контракт с игроком аннулирован и речь о компенсации не идет. Наоборот, "Сочи" может обратиться в FIFA с запросом об удержании средств с француза.
Федотов рассказал, что у Адиля Рами есть проблемы с коленом
Подчеркивается, что Рами получал зарплату, но без бонусов, так как игры не проводились и их не за что было начислять. Также источник утверждает, что чемпион мира - единственный игрок клуба, который не пошел на снижение зарплаты на фоне пандемии.
34-летний француз присоединился к сочинской команде в феврале этого года. Из-за травмы игрок ни разу не вышел на поле в официальном матче.
Адиль Рами становился чемпионом и обладателем кубка Франции в составе "Лилля", выигрывал Лигу Европы с "Севильей".
В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, однако не провел ни одного матча. После этого Рами объявил, что заканчивает карьеру в сборной.
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В среду адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами заявил, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к клубу, так как ему не платят зарплату.
Фото: Чемпионат
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