- Доводили свое мнение до РФС. Считаем, что нужно провести жеребьевку. Это логично, – приводит слова Цорна СЭ.
Медведев: кубковый матч со "Спартаком" должен играться в Санкт-Петербурге
Чемпионат России возобновится 21 июня. Также будут проведены оставшиеся матчи Кубка страны. Полуфинальные встречи запланированы на 18 и 19 июля. На этой стадии встретятся "Зенит" и "Спартак", однако команда-хозяйка предстоящей игры еще не определена.
Цорн считает, что хозяин поля полуфинального матча Кубка должен определиться жребием
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн высказал мнение о месте проведения полуфинального матча Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: Sportbox
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