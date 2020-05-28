По данным "Спорт-экспресс", у игрока выявлена обширная и глубокая травма (IV степень) хряща в бедренной трохлее и меньше в наружной грани надколенника. Отмечается, что с такой травмой невозможно играть.
Вчера стало известно, что футболист, чемпион мира-2018 в составе сборной Франции намерен покинуть клуб, так как он не платит ему зарплату.
Рами перешел в "Сочи" в феврале, но так и не провел ни одного матча за новую команду.
Рами обманул "Сочи", его травма оказалась серьезнее. Контракт с французом аннулирован
Агент Рами: новость об аннулировании контракта - фейк
Источник: у Рами глубокая и обширная травма хряща. Выступать на профессиональном уровне с ней невозможно
Стало известно, какая травма у французского защитника "Сочи" Адиля Рами.
Фото: ПФК "Сочи"
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