Шесть футболистов "Крыльев Советов" продлили контракты с клубом.
Новые соглашения заключили Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Александр Гацкан. Также продолжат играть за "Крылья" арендованные Артем Тимофеев, Максим Глушенков и Антон Терехов.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновления РПЛ запланировано на 21 июня.
"Крылья Советов" занимают в турнирной таблице РПЛ 15-е место, набрав в 22 турах 22 очка.
Сегодня самарский клуб сообщил, что защитник Александр Анюков завершил карьеру футболиста.
ПФК "Крылья Советов"
"Крылья Советов" объявили о продлении контрактов с шестью футболистами
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