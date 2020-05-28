"Наши люди всё понимают. Если по-человечески всё объяснить и указывать на ошибки, то граждане в следующий раз будут более ответственно относиться к тому, что требует та или иная область или же само государство. По мне, нужно быть лояльнее к своим людям.
Государство, может быть, помогает, но не в том объёме, в котором бы хотелось. И после этого для меня не было никакого удивления, что люди стали нарушать режим и пытались найти хоть какой-то заработок. Если у тебя нет денег — штрафуй не штрафуй, от этого ничего не изменится. Всем хочется жить и кушать!", - приводит слова Кудряшова Sport24.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 379 тысяч зараженных коронавирусом. Смертей 4 146, выздоровлений - 151 038.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 21 июня.
Кудряшов: Путин и Кадыров - два сильных лидера, от них действительно исходит мощная энергия
Кудряшов считает, что люди нарушают режим самоизоляции из-за недостатка помощи государства
Футболист турецкого "Антальяспора" и сборной России Федор Кудряшов высказал свое мнение о мерах, которые принимаются правительством страны в связи с пандемией коронавируса.
24nfox.ru
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