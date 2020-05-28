Чемпионат России вернется со зрителями – трибуны могут заполняться на 10%

Как сообщает телеграм-канал "Москва сейчас", стадион может быть заполнен максимум на 10%.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
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