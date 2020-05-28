"Локомотив" уведомил "Интер" о возврате Жоау Мариу. Причина - слишком высокая цена выкупа

#LokomotivMoscow have officially announced to #Inter their will to not use the option to buy for #JoaoMario. Too much the €18M agreed last summer with #Inter. The midfielder is not in Conte’s plans and will leave. #OlympiqueMarseille, #Betis and #Sporting asked info. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) May 28, 2020
Об сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter. В официальном обращении москвичей значится причина - слишком высокая цена выкупа - 18 миллионов евро.
Как пишет журналист, главный тренер "Интера" Антонио Конте не рассчитывает на португальца. Жоау может подписать контракт с "Марселем", "Бетисом" или "Спортингом".
В нынешнем сезоне РПЛ Жоау Мариу провёл 11 матчей за "железнодорожников", в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач.
После 22-го тура "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Лидирующий в РПЛ "Зенит" набрал на девять очков больше.