Как сообщает La Gazzetta dello Sport, российский клуб требует за игрока 30 млн евро. Итальянская сторона пока не готова заплатить больше 25 млн.
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Как сообщает источник, спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли уверен, что трансфер состоится.
Ранее сообщалось о том, что "Наполи" предложит Азмуну контракт на пять лет.
25-летний иранец выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.
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"Зенит" требует у "Наполи" 30 млн евро за Азмуна, итальянцы предлагают 25 млн
"Зенит" не хочет отпускать нападающего Сердара Азмуна дешевле, чем за 30 миллионов евро.
Фото: СЭ
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