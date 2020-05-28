- Хотел бы поблагодарить правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления турниров РПЛ и Кубка России.
Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с министерством спорта и с правительством РФ нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране, - цитирует Дюкова РИА Новости.
По словам президента России Владимира Путина ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Члены РФС взяли эту информацию на заметку.
Чемпионат России вернется со зрителями – трибуны могут заполняться на 10%
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня.
Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
Дюков выразил благодарность Мишустину за помощь в возобновлении РПЛ
Президент российского футбольного союза Александр Дюков выразил благодарность правительству страны за помощь в возобновлении сезона РПЛ.
Фото: ТАСС
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