Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены
- Статистика заболеваний контролируется. Органы, которые приняли такое решение, знают лучше, чем мы. Играть с болельщиками гораздо интереснее, матчи будут проходить с большей мотивацией. Поэтому я только поддерживаю такие шаги. Схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет, - цитирует Семина Чемпионат.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
Семин: схожу ли сам на футбол? Жизнь покажет
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поддержал решение о возобновлении сезона РПЛ со зрителями на стадионах.
Фото: РГ
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