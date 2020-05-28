- По моей информации, посредником при трудоустройстве защитника Адиля Рами в "Сочи" был небезызвестный Набиль Мерабтен, которого связывают с менеджментом "Локо".
В случае с Рами Набиль безуспешно предлагал его нескольким клубам РПЛ - никто, кроме "Сочи", не принял положительного решения. В клубе футболист за 5 месяцев контракта должен был заработать 1 млн евро - по 200 тысяч за месяц, - написал журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.
Рами обманул "Сочи", его травма оказалась серьезнее. Контракт с французом аннулирован
Агент Рами: новость об аннулировании контракта - фейк
Источник: у Рами глубокая и обширная травма хряща. Выступать на профессиональном уровне с ней невозможно
34-летний француз присоединился к сочинской команде в феврале этого года. Из-за травмы игрок ни разу не вышел на поле в официальном матче.
Адиль Рами становился чемпионом и обладателем кубка Франции в составе "Лилля", выигрывал Лигу Европы с "Севильей".
В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, однако не провел ни одного матча. После этого Рами объявил, что заканчивает карьеру в сборной.
Рами за 5 месяцев контракта должен был заработать 1 млн евро
Стали известны трансферные детали прихода защитника "Сочи" Адиля Рами в РПЛ.
Фото: RT News
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