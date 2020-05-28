Рами за 5 месяцев контракта должен был заработать 1 млн евро

Стали известны трансферные детали прихода защитника "Сочи" Адиля Рами в РПЛ.

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- По моей информации, посредником при трудоустройстве защитника Адиля Рами в "Сочи" был небезызвестный Набиль Мерабтен, которого связывают с менеджментом "Локо".В случае с Рами Набиль безуспешно предлагал его нескольким клубам РПЛ - никто, кроме "Сочи", не принял положительного решения. В клубе футболист за 5 месяцев контракта должен был заработать 1 млн евро - по 200 тысяч за месяц, - написал журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.34-летний француз присоединился к сочинской команде в феврале этого года. Из-за травмы игрок ни разу не вышел на поле в официальном матче.Адиль Рами становился чемпионом и обладателем кубка Франции в составе "Лилля", выигрывал Лигу Европы с "Севильей".В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции, однако не провел ни одного матча. После этого Рами объявил, что заканчивает карьеру в сборной.