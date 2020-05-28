Сегодня стало известно, что на матчах на стадионы будут допущены зрители на 10% мест.
Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены
"Мы очень рады, что хотя бы небольшая часть болельщиков сможет присутствовать на стадионе. Футбол при совсем пустых трибунах — это печальное зрелище. Благодарны Правительству, руководству РФС за данное решение", - цитирует Бабаева "Чемпионат".
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение о возобновлении РПЛ с 21 июня.
ЦСКА в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место, набрав в 22 матчах 36 очков.
Гендиректор ЦСКА: футбол при совсем пустых трибунах - это печальное зрелище
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение Роспотребнадзора допустить болельщиков на матчи РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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