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Футболисты "Ахмата" вернулись к групповым тренировкам

Игроки "Ахмата" вернулись к групповым тренировкам с соблюдением всех предписанных санитарных норм.

Перед тренировками футболистам и тренерам будет измеряться температура и проводиться дезинфекция рук. Также у персонала команды будут резиновые перчатки. У каждого футболиста будут личные бутылки воды.



Напомним, РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится чемпионат России 21 июня.


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Теги: Ахмат
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