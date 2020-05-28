Футболисты "Ахмата" вернулись к групповым тренировкам

ФК «Ахмат» возобновил тренировки ??????

Накануне футболисты, тренерский штаб и сотрудники команды «Ахмат» повторно сдали тесты на COVID-19. Сегодня был получен ответ - результат отрицательный. https://t.co/8W1rjurhGx pic.twitter.com/GU5GEU0GfI — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) May 28, 2020

Игроки "Ахмата" вернулись к групповым тренировкам с соблюдением всех предписанных санитарных норм.Перед тренировками футболистам и тренерам будет измеряться температура и проводиться дезинфекция рук. Также у персонала команды будут резиновые перчатки. У каждого футболиста будут личные бутылки воды.Напомним, РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится чемпионат России 21 июня.