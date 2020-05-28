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Панюков: кто-то у нас сидит дома, а кто-то шашлыки жарит до четырех утра

Нападающий "Урала" Андрей Панюков сообщил, что не все соблюдают режим самоизоляции.
Фото: © РИА Новости
"Не знаю, были ли какие-то плюсы в том, что ты сидишь дома. Кто-то у нас сидит дома, а кто-то шашлыки жарит до четырех утра. Не все соблюдают режим самоизоляции", - сказал Панюков в эфире телеканала "Матч ТВ".

Панюков в текущем сезоне провел 17 матчей и забил 4 гола.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.

Сегодня стало известно, что на матчи будут допущены болельщики. Стадионы должны будут заполнены не более чем на 10%.


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Теги: Панюков Урал Коронавирус
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