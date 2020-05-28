Как сообщает РБК, приоритетное право на посещение матчей будет у владельцев абонементов.
Отмечается, что проблемой может стать большое число владельцев абонементов московских команд. Сегодня было принято решение, что стадион должен будет заполнен зрителями не более чем на 10% об общей вместимости арены. У всех московских клубов продано более 5 тысяч абонементов, из-за чего не все болельщики смогут посетить матчи.
Также в общей процент зрителей будут включены и работники СМИ. Скорее всего, в 10% не войдут работники правоохранительный органов, которые будут задействованы на матчах.
Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится чемпионат России 21 июня.
Приоритетное право попадания на матчи РПЛ получат владельцы сезонных абонементов
Стало известно, кто сможет находиться на стадионе во время матчей чемпионата России.
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