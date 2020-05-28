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Приоритетное право попадания на матчи РПЛ получат владельцы сезонных абонементов

Стало известно, кто сможет находиться на стадионе во время матчей чемпионата России.
Как сообщает РБК, приоритетное право на посещение матчей будет у владельцев абонементов.

Отмечается, что проблемой может стать большое число владельцев абонементов московских команд. Сегодня было принято решение, что стадион должен будет заполнен зрителями не более чем на 10% об общей вместимости арены. У всех московских клубов продано более 5 тысяч абонементов, из-за чего не все болельщики смогут посетить матчи.

Также в общей процент зрителей будут включены и работники СМИ. Скорее всего, в 10% не войдут работники правоохранительный органов, которые будут задействованы на матчах.

Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится чемпионат России 21 июня.


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Теги: РПЛ
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