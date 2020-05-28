"Если вы идёте на матч с людьми, которых знаете, вы уверены, что они не болеют, то в ложу на 10-12 человек пойти не страшно. Даже при походе на обычную трибуну, если всех рассадят на расстояние двух-трёх метров, но в масках и перчатках, вряд ли есть риск заразиться. Так что идея это здравая, надо только понять, как потоки развести", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Отметим, что на матчах РПЛ стадионы должны будут заполнены зрителями не более чем на 10%.
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня.
В турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", у которого в активе 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
Роман Широков: зрители на матчах - идея здравая, надо только понять, как потоки развести
Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Роман Широков - о решении РФС с Роспотребнадзором возобновить сезон РПЛ со зрителями на трибунах.
Фото: © РИА Новости
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