Газизов рассказал об интересе европейских клубов к защитнику Йонуцу Неделчару

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что к защитнику команды Йонуцу Неделчару проявляют интерес несколько европейских клубов.

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