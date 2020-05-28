По его словам, 24-летнего игрока приглашала в команду "Рома", так же в нем был заинтересован "Удинезе".
"Мы с ними не сошлись на времени, по определенному моменту: по деньгам. По нему и сейчас предложение активное из Бундеслиги. Думаем, он будет прогрессировать дальше уже не с нами", - цитирует Газизова "Матч ТВ".
Неделчару в нынешнем сезоне провел 17 матчей. Его контракт с "Уфой" истекает в 2021 году.
Футболист выступает за "Уфу" с 2018 года, перейдя из бухарестского "Динамо" за 600 тысяч евро.
"Уфа" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав в 22 матчах 27 очков.
Газизов рассказал об интересе европейских клубов к защитнику Йонуцу Неделчару
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что к защитнику команды Йонуцу Неделчару проявляют интерес несколько европейских клубов.
Фото: © ФК "Уфа"
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