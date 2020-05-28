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Зрителей пустят на трибуны после возобновления РПЛ. Это напоминает безрассудную пиар-акцию

21 июня возобновится чемпионат России по футболу. В РПЛ приняли вполне логичное и правильное решение доиграть сезон. Только вот далее произошло нечто странное: матчи будут проходить со зрителями.

Болельщики "Спартака"