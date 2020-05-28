Зрителей пустят на трибуны после возобновления РПЛ. Это напоминает безрассудную пиар-акцию

Президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Спартака» Леонид Федун, который, к слову, переболел коронавирусом, выступили за допуск болельщиков на трибуны. И 28 мая Роспотребнадзор согласовал план, согласно которому на матчи РПЛ будут пускать болельщиков. Правда, происходить это будет со строгими ограничениями: обещают заполнить не более 10% мест. Впрочем, и этого может быть достаточно для многочисленных смертей.
Леонид Федун
Федун, Гинер и другие футбольные боссы победили: они прямо говорили, что заполняемость vip-лож для них очень важна. Естественно, что мы не можем доподлинно знать, связанно ли решение Роспотребнадзора с лоббированием интересов владельцев «Спартака» и ЦСКА, но зато можем порассуждать, насколько всё это чревато для болельщиков и граждан России.
Победили Covid, организуем и лигу
Похоже, что настроения властей отлично передал полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, который уже давно признаётся в безмерном уважении к действующим властям. Недавно он высказался в таком духе, что «Россия победила коронавирус, сумеет организовать и доигровку чемпионата». Видимо, именно этим и руководствовались высшие власти страны, одобрившие допуск зрителей на трибуны.
В последнее время президент России Владимир Путин прямо говорит, что пандемия идёт на спад, ситуацию удалось взять под контроль, а страна практически идеально справилась с тяжёлым вызовом. Уже принято решение о проведении Парада победы, организации Бессмертного полка и, конечно, самое главное — голосования по поправкам к Конституции. Если кто забыл, то голосование должно легитимировать продление полномочий действующего президента.
Естественно, что многие оппоненты активно ругали власти, обвиняя их в цинизме. Мол, нельзя проводить голосование по поправкам к Конституции, когда бушует пандемия. Что ж, видно, что теперь силы направлены на создание иллюзии победы над Covid-19. Только вот не стоит думать, что этот опасный враг побеждён. В регионах складывается тяжелейшая ситуация, на Кавказе медики бьют тревогу, ведь с учётом ментальных особенностей самоизоляция там практически невозможна. Вспыхивают очаги пандемии в городах Поволжья, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Возможно, официальные цифры выглядят и не так устрашающе, только вот в каждом регионе в разы больше людей умирает от некой внебольничной пневмонии, у которой очень схожие симптомы с Covid-19. Если суммировать пневмонию и коронавирус, то жертв в России будет не 4,1 тысячи, как утверждает официальная статистика, а намного больше. Да что там говорить, наверное, уже у каждого читателя в самом близком кругу знакомых и родственников есть заразившиеся и умершие.
Так ведь работают магазины и метро, почему же не идти на стадион?
Большинство экспертов и комментаторов высказались против допуска зрителей на трибуны. Решение Роспотребнадзора раскритиковали Мария Командная, Василий Уткин, Вадим Лукомский. И это лишь после беглого просмотра ленты в «Твиттере». Но многие болельщики им оппонируют, дескать что же не идти на футбол, когда риск обзавестись «короной» в магазине гораздо выше?
Давка в московском метро при проверке цифровых пропусков
Безусловно, этот риск есть, а ещё выше он в общественном транспорте. Только вот есть одно но. Посещение магазина или поездка на работу на транспорте является суровой необходимостью, которую лично я настоятельно призываю решать каким-то другим методом (заказом продуктов онлайн или поездкой на такси/личном транспорте). А поход на стадион — развлечение, без которого вполне можно обойтись.
Важно и то, что без этих зрителей спокойно могут обойтись клубы. 4500 болельщиков на «Открытие Арене» не дадут каких-то особых доходов «Спартаку». Как известно, в структуре российских клубов поступления от билетов и так составляют лишь небольшую долю, а когда речь идёт всего об 1/10 от возможной заполняемости стадиона, то это и вовсе капля в море.
Безусловно, на стадионе можно безопасно рассадить болельщиков, обеспечив социальную дистанцию, но давайте копнём глубже. Болельщикам «Спартака» нужно будет как-то добираться до стадиона, значит, они будут заполнять автобусы, метро. Им как-то нужно будет стоять у входа на стадион, где вряд ли будет соблюдаться социальная дистанция. А что будет, когда толпа пойдёт в туалет во время перерыва? Прибавим сюда ещё и многочисленный персонал в лице стюардов, продавцов и прочих лиц, которые необходимы для организации матча с болельщиками.
Окей, наверное, Федун, переболев коронавирусом, сможет продумать меры безопасности, да и в Москве люди уже немного привыкли к социальному дистанцированию. Но что, к примеру, произойдёт в Ростове или Краснодаре, где в принципе люди относятся более легкомысленно к Covid-угрозе? К слову, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа — лидеры по количеству так называемых «ковиддиссидентов» — людей, отрицающих угрозу вируса или же считающих, что она преувеличена.
Стоит ли рисковать сотнями и тысячами жизней ради того, чтобы небольшая часть болельщиков дошла до стадионов? Зачем это нужно, когда сейчас чемпионат доигрывается в экспериментальных условиях, а единственной целью является завершение сезона с минимальными потерями? А если на стадионы можно пускать людей на футбол, то почему их нельзя пускать на концерты под открытым небом? Там ведь тоже можно рассадить несколько тысяч человек на тех же самых стадионах?
Нет, карантин не пришёл в нашу жизнь навсегда, мы не будем всегда ходить в масках и сидеть дома. Но если Россия действительно вышла на плато, в чём я лично сильно сомневаюсь, зачем искушать судьбу и порождать новую волну?
По пути Белоруссии или Германии?
И всё же есть надежда, что российские футбольные власти пересмотрят решение. Да, есть пример соседней Белоруссии, в которой сперва наличие коронавируса не признавалось вовсе. Но постепенно там уже появляется отрезвление, несколько матчей местного чемпионата были отменены, а некоторые футболисты прямо выступили против нынешней пофигистической политики.
На матче Бундеслиги после возобновления чемпионата страны
И есть пример Германии — страны, которая стала эталоном борьбы с коронавирусом. При 182 тыс. заразившихся там умерли лишь 8,5 тыс. человек. Это — гораздо меньше, чем в соседних Италии (33 тыс. умерших), Франции (28 тыс.), благополучной Британии (37 тыс.) и даже крошечной Бельгии (9,3 тыс.). Наверное, с такой статистикой и идеальным исполнением всех предписаний и законов (орднунг, орднунг) немцы вполне могли допустить зрителей на трибуны. Более того, там-то уж бундес-фаны точно приносят клубам значительную часть доходов. Но немцы вполне целесообразно решили отдать приоритет безопасности, а не пиару на мнимой победе над коронавирусом.
Фото - ТАСС, РИА "Новости", AFP.