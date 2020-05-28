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"Я поражаюсь, как он с таким отношением руководства вообще добивался результатов". Экс-тренер "Казанки" - о Семине

Экс-наставник "Казанки" Денис Клюев высказал мнение о главном тренере основной команды Юрии Семине.
Фото: Sportbox
- Я вообще поражаюсь, как нефутбольные люди начинают публично рассуждать о профессиональных качествах Юрия Палыча, оценивать, как физически готова команда, какая у него тактика, как он работает с молодежью. Необязательно менеджер должен быть бывшим футболистом, но вмешиваться в чисто профессиональную вотчину тренера, особенно когда он дает результат, - недопустимо.

Юрий Палыч, хоть и того же масштаба фигура, как тогда Бесков, но в нынешнее время - просто глыба на фоне всего остального тренерского корпуса. И я поражаюсь, как он с таким отношением руководства вообще добивался тех результатов, что были у "Локомотива" в последние годы, - цитируют Клюева Известия.

Текущее соглашение "Локомотива" с Юрием Семиным, которое истекает 31 мая, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит команду 1 июня.

Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.

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Теги: Клюев Семин Локомотив
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