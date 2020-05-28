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Ефремов: по-садистски было перечеркнуто все то, что Глушаков сделал для победы "Спартака"

Известный актер и болельщик московского "Спартака" Михаил Ефремов прокомментировал уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова в 2019 году.
Фото: СЭ
- Скажу лишь, что мне было очень неприятно и больно видеть то, как недавнего капитана и лидера стала выживать из команды группа озверевших фанатов.

Лично я по-прежнему отношусь к Денису как к профессионалу высокого уровня. Печально, что так легко, по-садистски было перечеркнуто все то, что Глушаков сделал для победы "Спартака" в золотом сезоне, – приводит слова Ефремова СЭ.

Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. Прошлым летом он покинул московский клуб. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне 2016/17 полузащитник выиграл со "Спартаком" чемпионат России, затем стал обладателем Суперкубка страны.

Сейчас Глушаков выступает за грозненский "Ахмат". В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 17 матчей и забил два гола. "Ахмат" после 22-х туров занимает последнюю строчку РПЛ. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

Актер Ефремов наденет полицейскую форму, чтобы попасть на матч "Спартака"


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Теги: Ефремов Глушаков Спартак Ахмат
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