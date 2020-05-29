- Я чувствую себя очень хорошо, надеюсь, что скоро это закончится и приступлю к тренировкам с командой. Всем добра, всем здоровья, - сказал Баринов.
Напомним, вчера стало известно, что Дмитрий Баринов и еще три игрока "Локо" заболели COVID-19.
Ранее коронавирус был выявлен у форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
В "Локомотиве" уже пять зараженных, среди них - Баринов. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Заразившийся коронавирусом Баринов рассказал о своем самочувствии
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов выложил видео в сторис своего Instagram, в котором рассказал, как протекает его болезнь.
Фото: ТАСС
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