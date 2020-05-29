"Если бы Титов переехал в Европу в тот момент, когда он начал играть в "Спартак" и сборной, то он бы подраскрылся и поиграл в топ-клубах. Думаю, что в этом плане Егор в футбольной карьере не добрал. Он был очень умный игрок", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
44-летний Титов играл за "Спартак", "Химки" и казахстанский "Локомотив".
Карьеру футболиста он завершил в июне 2012 года. В активе Титова 41 матч за сборную России, в которых он забил 7 голов.
В 2015 году Титов работал помощником Дмитрия Аленичева в тренерском штабе "Спартака". В 2016 году покинул клуб вслед за Аленичевым.
Юран: Титов был очень умным игроком
Бывший футболист московского "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о бывшем полузащитнике красно-белых Егоре Титове.
Фото: © РИА Новости
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