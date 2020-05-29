Как сообщает "Советский спорт", на окончательное решение может повлиять отсутствие спонсорской поддержки у волгоградского клуба.
По информации, которая ранее была опубликована в СМИ, волгоградцам нужно найти 1,38 миллиарда рублей. В эту смету были заложены расходы на команду "Ротор-2", приобретение оборудования, автотранспорта и другие статьи. На данный момент такие деньги из регионального бюджета не могут быть выделены.
Напомним, сезон в первенстве ФНЛ был завершен досрочно. "Ротор" занял первое место в турнирной таблице и добился повышения в классе впервые за 16 лет.
"Ротор" может сняться с РПЛ из-за недостатка финансирования
"Ротор" может отказаться от участия в чемпионате России в следующем сезоне.
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