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Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы

Футболист "Локомотива" Антон Миранчук получил травму на тренировке.
Фото: © ФК "Локомотив"
Напомним, клубы РПЛ вернулись к тренировкам для подготовки к возобновлению к чемпионата России. На одном из занятий 24-летний Миранчук повредил стопу.

Ожидается, что хавбек пропустит около месяца и не сыграет в оставшихся матчах РПЛ.

Сезон возобновится 21 июня. Командам осталось провести по 8 матчей.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 12 матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.


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Теги: Миранчук Ан Локомотив
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