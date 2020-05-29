Напомним, клубы РПЛ вернулись к тренировкам для подготовки к возобновлению к чемпионата России. На одном из занятий 24-летний Миранчук повредил стопу.
Ожидается, что хавбек пропустит около месяца и не сыграет в оставшихся матчах РПЛ.
Сезон возобновится 21 июня. Командам осталось провести по 8 матчей.
В нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 12 матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы
Футболист "Локомотива" Антон Миранчук получил травму на тренировке.
Фото: © ФК "Локомотив"
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