Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы

Футболист " Локомотива " Антон Миранчук получил травму на тренировке.

Фото: © ФК "Локомотив"

Напомним, клубы РПЛ вернулись к тренировкам для подготовки к возобновлению к чемпионата России. На одном из занятий 24-летний Миранчук повредил стопу.



Ожидается, что хавбек пропустит около месяца и не сыграет в оставшихся матчах РПЛ.



Сезон возобновится 21 июня. Командам осталось провести по 8 матчей.



В нынешнем сезоне Антон Миранчук принял участие в 12 матчах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.