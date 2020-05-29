"Когда ему сказали о найденном допинге, я был рядом. Было горько и страшно для человека, который понимал, что это тяжело. Но он это стойко выдержал. Егор понимал, что это не его вина. Это просто стечение обстоятельств. Он человек замечательный, футболист, игрок. Знаете, как говорят: "Футболистов много — игроков мало", так вот Егор — игрок", - сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что из-за дисквалификации от футбола Титов пропустил чемпионат Европы-2004. Карьеру футболиста бывший капитан "Спартака" завершил летом 2012 года.
Тихонов вспомнил дисквалификацию Егора Титова в 2004 году за употребление допинга
Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов поделился воспоминаниями о дисквалификации Егора Титова в 2004 года за употребление допинга.
Фото: © РИА Новости
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