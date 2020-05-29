Свернуть все/Развернуть все

Тихонов вспомнил дисквалификацию Егора Титова в 2004 году за употребление допинга

Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов поделился воспоминаниями о дисквалификации Егора Титова в 2004 года за употребление допинга.
Фото: © РИА Новости
"Когда ему сказали о найденном допинге, я был рядом. Было горько и страшно для человека, который понимал, что это тяжело. Но он это стойко выдержал. Егор понимал, что это не его вина. Это просто стечение обстоятельств. Он человек замечательный, футболист, игрок. Знаете, как говорят: "Футболистов много — игроков мало", так вот Егор — игрок", - сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что из-за дисквалификации от футбола Титов пропустил чемпионат Европы-2004. Карьеру футболиста бывший капитан "Спартака" завершил летом 2012 года.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тихонов Титов Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Аршавин рассказал о лучшем периоде своей карьеры
В УЕФА обсуждается вопрос по месту и времени завершения еврокубков текущего сезона
Аршавин - о переходе в "Спартак": Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро 1
Вернблум назвал свой лучший гол за ЦСКА
Глушаков вместе с тремя игроками "Ахмата" продлили соглашения до конца сезона
"Как говорил Юрий Палыч, футбол - прежде всего для болельщиков". Тарасов - о возвращении зрителей
Финал ЛЧ текущего сезона может быть перенесен из Стамбула
"Уфа" продлила контракты с футболистами, у которых они истекали 31 мая
Евсеев: наши иностранные игроки работают отдельно. Присоединятся к "Уфе" после 4-го июня
Бывший президент "Барселоны": я бы попытался вернуть Неймара. Он второй в мире после Месси
Вернблум назвал поля в Перми и Самаре худшими в своей карьере
Широков: были ли у меня в карьере тренеры ****** (чудаки)? Якин. Сказал ему, что он никто 12
Гарай летом покинет "Валенсию"
Тихонов вспомнил дисквалификацию Егора Титова в 2004 году за употребление допинга 4
Антон Миранчук пропустит около месяца из-за травмы
Вратарь Михаил Филиппов перейдет в "Чайку"
"Ротор" может сняться с РПЛ из-за недостатка финансирования 6
Аршавин: я оставил зарубку в истории "Арсенала" 1
"Ювентус" предлагает за Кайо Жорже 15 млн евро. "Сантос" требует 30 млн
Агент Хакими рассказал, что игрок вернется в "Реал" 1
Фотография Черчесова будет размещена на стадионе "Уфы" на матче с "Тамбовом" 1
"Зенит" опубликовал подборку лучших голов Аршавина (видео) 1
Уткин: не понимаю, зачем нужно сравнивать зарплаты футболистов с зарплатами врачей 4
Стало известно, когда планируется провести оставшиеся матчи Кубка Англии
Юран: Титов был очень умным игроком 2
Чемпионат Испании возобновится 11 июня, новый сезон начнется 12 сентября
"На Западе не всегда отзываются о России хорошо, я был напуган". Вернблум - о переходе в ЦСКА 5
Сезон-2020 в чемпионате Швеции стартует 14 июня
Ляказетт не заинтересован в переходе в миланский "Интер"
Заразившийся коронавирусом Баринов рассказал о своем самочувствии
Все новости