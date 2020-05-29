Об этом сообщает пресс-служба клуба. Таким образом башкирский клуб продлил контракты с семью игроками, среди которых Азер Алиев, Дмитрий Сысуев, Александр Пуцко, Боян Йокич, Александр Никитин, Александр Сузов и Павел Аликин.
После 22-х сыгранных туров "Уфа" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 27 очков. Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня.
"Уфа" продлила контракты с футболистами, у которых они истекали 31 мая
"Уфа" приняла решение продлить контракты всех игроков команды, чьи соглашения истекали 31 мая.
Фото: Sportbox
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