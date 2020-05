"Как говорил Юрий Палыч, футбол - прежде всего для болельщиков". Тарасов - о возвращении зрителей

View this post on Instagram

Как говорил всегда Юрий Палыч, футбол - прежде всего для болельщиков??То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футбола????Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили - всех рассадить на несколько метров. 10% не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысяч человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас????