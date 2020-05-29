Глушаков рассказал о своем будущем в "Ахмате"

Глушаков вместе с тремя игроками "Ахмата" продлили соглашения до конца сезона
- Я сегодня продлил контракт на два месяца. Сезон еще не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали.
Со своей стороны могу сказать, что опция 1+1 действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с "Ахматом" были определенные договоренности и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд, - цитирует Глушакова Чемпионат.
Глушаков выступал за "Локомотив" с 2005 по 2013 год, после чего перешел в "Спартак". С красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок в 2017 году.
В нынешнем сезоне за "Ахмат" Денис Глушаков провел 17 матчей и забил два гола. Грозненский клуб располагается на последней 16-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 20 очков.
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Фото: РИА Новости
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