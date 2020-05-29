ВЭБ.РФ купил 77,64 процента АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" за 18 миллиардов рублей. За указанную сумму ВЭБ приобрел 9595 обыкновенных акций.
О том, что ВЭБ приобретет ЦСКА, стало известно в апреле. При этом был погашен долг московского клуба перед госкорпорацией. Такие данные приводятся в отчетности ВЭБ по МСФО за первый квартал 2020 года.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах. Чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
РБК
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
Стала известна сумма сделки между ВЭБ и футбольным клубом ЦСКА.
Фото: ТАСС
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