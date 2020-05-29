Свернуть все/Развернуть все

Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом в самоизоляции

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал, по вкусу каких продуктов скучал больше всего во время болезни коронавирусом.
Фото: © ФК "Спартак"
"Сейчас самочувствие хорошее. Я и сам не понял, как все это проходило. Симптомов не было. Температуры тоже. Только обоняние немного потерял, вкус тоже не особо чувствовал у продуктов. По вкусу какого продукта скучал больше всего? По молочке скучал, кефиру, йогуртам", - сказал Зобнин в интервью на YouTube-канале сборной России.

Ранее "Спартак" официально сообщил, что в организме Зобнина во время тестирования были выявлены антитела. Хавбек переболел коронавирусом в самоизоляции. Сейчас Зобнин тренируется вместе с командой.

Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.

26-летний Зобнин в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зобнин Спартак Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Црвена Звезда" досрочно завоевала титул чемпиона Сербии
"Байер" благодаря голу Хаверца обыграл "Фрайбург"
Гомеш: в первый день тренировок в "Барселоне" у меня не было бутс
Тарасов вернулся к тренировкам после травмы
Французские клубы в июле могут начать проводить товарищеские матчи
Александр Карапетян: у меня есть много предложений, но мне нравится в Сочи
"Боруссия" не собирается идти на уступки в переговорах о продаже Санчо
Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом в самоизоляции
Медведев: не будем делать каких-то исключений для фанатского "Виража" 1
"Ювентус" прекратил попытки подписать Артура
"Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в "модную" Африку". Супруга Семака выпустила фильм об Африке 4
Сезон-2019/2020 в чемпионате Италии может возобновиться 19 июня матчем "Аталанта" - "Сассуоло"
"Рубин" приступил к командным тренировкам
Арбитр ФИФА из Словении задержан в борделе с оружием и наркотиками
Экс-игрок "Спартака" Видич - в топ-5 лучших защитников в истории АПЛ 4
"Ливерпуль" продолжает вести переговоры с Вернером
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА 3
Чемпионат Швейцарии возобновится 19 июня
"Енисей" объявил об уходе главного тренера команды Юрия Газзаева
Экс-игрок "Спартака" Вукоевич оправдан по делу о домашнем насилии 4
Конюхов покидает "Крылья Советов"
Глушаков рассказал о своем будущем в "Ахмате" 4
"Все мы можем что-то показать". Подруга Роналду выложила горячую фотографию из спортивного зала 1
Куман - о госпитализации: мы с другом проехали 96 километров на велосипеде
Аршавин назвал одноклубника Головина лучшим партнером по команде за свою карьеру 1
Аршавин рассказал о лучшем периоде своей карьеры 3
В УЕФА обсуждается вопрос по месту и времени завершения еврокубков текущего сезона
Аршавин - о переходе в "Спартак": Червиченко пожалел 50-60 тысяч евро 6
Вернблум назвал свой лучший гол за ЦСКА
Глушаков вместе с тремя игроками "Ахмата" продлили соглашения до конца сезона
Все новости