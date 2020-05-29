"Сейчас самочувствие хорошее. Я и сам не понял, как все это проходило. Симптомов не было. Температуры тоже. Только обоняние немного потерял, вкус тоже не особо чувствовал у продуктов. По вкусу какого продукта скучал больше всего? По молочке скучал, кефиру, йогуртам", - сказал Зобнин в интервью на YouTube-канале сборной России.
Ранее "Спартак" официально сообщил, что в организме Зобнина во время тестирования были выявлены антитела. Хавбек переболел коронавирусом в самоизоляции. Сейчас Зобнин тренируется вместе с командой.
Напомним, чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
26-летний Зобнин в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом в самоизоляции
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал, по вкусу каких продуктов скучал больше всего во время болезни коронавирусом.
Фото: © ФК "Спартак"
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