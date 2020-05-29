Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены
- Отличная информация, что будут пускать 10 процентов болельщиков. К огромному сожалению, у меня есть опыт игры без болельщиков. ЦСКА одну игру Лиги чемпионов проводил без зрителей. Это ужасно, совсем другие ощущения.
10 процентов - не такая уж маленькая цифра. Это смелое решение, которое приняли РФС и РПЛ, но я его целиком и полностью поддерживаю, - сказал Слуцкий в видео клубного канала на YouTube.
Слуцкий: я противник идеи доигрывать чемпионат. Мы рискуем потерять следующий сезон
Слуцкий: может быть, люди соскучатся и будут взахлеб смотреть матчи после паузы. А возможно, что больше не пойдут на футбол
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41). "Рубин" располагается на 14-й строчке таблицы, имея в активе 23 очка.
Слуцкий - о возвращении зрителей: целиком и полностью поддерживаю
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поддержал решение о возобновлении сезона РПЛ со зрителями на стадионах.
Фото: Vesti.ru
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