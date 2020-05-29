Свернуть все/Развернуть все

Гинер - о возвращении болельщиков: я первый раз слышу об этом

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не слышал новости о возобновлении сезона РПЛ со зрителями, однако он не против такого сценария.
Фото: твиттер ЦСКА
- Трибуны будут заполняться на 10% от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать, - цитирует президента ЦСКА РИА Новости.

Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.

В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41). ЦСКА располагается на 5-й строчке таблицы, имея в активе 36 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гинер ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тренер ЦСКА по физподготовке Гранеро покинул команду 1
РПЛ может быть переименована в "Высшую лигу", а ФНЛ - в "Первую лигу" 10
"Ваши ожидания - ваши проблемы". Аршавин объяснил свою крылатую фразу 4
Брат Самохвалова: ему сказали, что нужно остановиться, значит, нужно было остановиться 1
Пономарев: вопрос первого места РПЛ практически решён 2
"Он похож на лошадь". Ари выложил фотографию своего пса 1
Пономарев: хорошо, что 10% зрителей пускают, а то думал дать клич болельщикам, чтобы они разместили на трибунах свои фотографии
Детские фото и истории из жизни. Сборная России поздравила Головина с днем рождения
"Ростов" трижды пытался купить защитника "Авангарда", клуб отвечал отказом 1
Калитвинцев: футбол и политика всегда были связаны. На сегодняшний день это стало острее
"Будем тренироваться". Евсеев попытался попасть в ворота ударом с отрицательного угла 2
Из Калтана в Монако. Александру Головину сегодня исполнилось 24 года 1
Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1 по версии FIFA 20 1
Игнатьев - о Семине: разговоров о завершении карьеры точно нет
Гинер - о возвращении болельщиков: я первый раз слышу об этом 1
Слуцкий - о возвращении зрителей: целиком и полностью поддерживаю
Барановская: я не должна мужику навязывать свои голые сиськи. Пусть он постарается, чтобы их увидеть 6
"Мы только на Месси его готовы обменять". Аршавин рассказал о трансфере в "Барселону" 2
"Црвена Звезда" досрочно завоевала титул чемпиона Сербии 1
"Байер" благодаря голу Хаверца обыграл "Фрайбург"
Гомеш: в первый день тренировок в "Барселоне" у меня не было бутс
Тарасов вернулся к тренировкам после травмы
Французские клубы в июле могут начать проводить товарищеские матчи
Александр Карапетян: у меня есть много предложений, но мне нравится в Сочи
"Боруссия" не собирается идти на уступки в переговорах о продаже Санчо
Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом в самоизоляции
Медведев: не будем делать каких-то исключений для фанатского "Виража" 5
"Ювентус" прекратил попытки подписать Артура
"Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в "модную" Африку". Супруга Семака выпустила фильм об Африке 12
Сезон-2019/2020 в чемпионате Италии может возобновиться 19 июня матчем "Аталанта" - "Сассуоло"
Все новости