- Трибуны будут заполняться на 10% от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать, - цитирует президента ЦСКА РИА Новости.
Официально: возобновление РПЛ пройдет со зрителями при ограничении до 10% от вместимости арены
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41). ЦСКА располагается на 5-й строчке таблицы, имея в активе 36 очков.
Гинер - о возвращении болельщиков: я первый раз слышу об этом
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не слышал новости о возобновлении сезона РПЛ со зрителями, однако он не против такого сценария.
Фото: твиттер ЦСКА
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