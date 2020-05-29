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Согласен: Высшая и Первая лига Против: Оставить РПЛ и ФНЛ





РПЛ может быть переименована в "Высшую лигу", а ФНЛ - в "Первую лигу"

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев сказал, что названия футбольных лиг в России могут быть в скором времени изменены.

Фото: РПЛ