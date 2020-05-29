- У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть "Профессиональная футбольная лига". А что, Премьер-лига - она не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой, - цитирует Соловьева КП.
Денис Соловьев рассказал, что у комитета есть идея назвать дивизионы "Высшая лига - Первая лига - Вторая лига". Также среди вариантов "Национальная лига - Лига Развития - Лига Регионов".
Такие изменения могут вступить в силу уже с сезона 2021/22.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
РПЛ может быть переименована в "Высшую лигу", а ФНЛ - в "Первую лигу"
Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев сказал, что названия футбольных лиг в России могут быть в скором времени изменены.
Фото: РПЛ
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