Об этом сообщает Чемпионат. Теперь на его должности Руслан Зубик.
Гранеро работал в тренерском штабе "армейцев" с 2010 по 2018, а также с начала 2019 года и до сегодняшнего дня. Также Паулино работал в сборной России.
Чемпионат страны был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41). ЦСКА располагается на 5-й строчке таблицы, имея в активе 36 очков.
Тренер ЦСКА по физподготовке Гранеро покинул команду
Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб.
Фото: ЦСКАНЬЮС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!