Ранее сообщалось, что 33-летний футболист предварительно согласился на возвращение в московский клуб.
Источник: Глушаков может вернуться в "Спартак"
"Мы не ведем переговоры с Глушаковым", - цитирует Цорна Sport24.
Глушаков выступал за "Спартак" с лета 2013 года, перейдя из "Локомотива". В 2019 году футболист расторг контракт со "Спартаком" и перешел в "Ахмат".
Гендиректор "Спартака" прокомментировал информацию о переговорах с Глушаковым
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков может вернуться в московский клуб.
Фото: СЭ
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