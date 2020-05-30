- Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чем? Мало ли, кто и что пишет. Это бред, - цитирует Федуна РИА Новости.
Совсем недавно появилась информация, что Глушаков может вернуться в "Спартак". Как сообщает телеграм-канал Mash, футболист уже дал предварительное согласие на переход.
Контракт Глушакова с "Ахматом" заканчивается летом. Сообщалось, что грозненский клуб не планирует продлевать соглашение с 33-летним хавбеком, однако официального подтверждения этой информации нет.
В нынешнем сезоне Глушаков провел за "Ахмат" 17 матчей и забил 2 гола.
За "Спартак" хавбек выступал с 2013 по 2019 год.
Федун: возвращение Глушакова? Это бред
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал новость о возвращении в клуб полузащитника Дениса Глушакова.
Фото: Spartak World
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