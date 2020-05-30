- Новости чуть ли не каждый день теперь - узнаю их от вас. Если серьезно, то уже рассказал, что продлил соглашение с "Ахматом" до конца чемпионата и сейчас думаю только о футболе, тренировках и возобновлении сезона.
Если где-то сказал, что хочу вернуться в "Спартак", так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьезные футбольные амбиции, и есть много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, - цитирует Глушакова Чемпионат.
Совсем недавно появилась информация, что Глушаков может вернуться в "Спартак". Как сообщает телеграм-канал Mash, футболист уже дал предварительное согласие на переход.
Гендиректор "Спартака" прокомментировал информацию о переговорах с Глушаковым
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Контракт Глушакова с "Ахматом" заканчивается летом. Сообщалось, что грозненский клуб не планирует продлевать соглашение с 33-летним хавбеком, однако официального подтверждения этой информации нет.
В нынешнем сезоне Глушаков провел за "Ахмат" 17 матчей и забил 2 гола.
За "Спартак" хавбек выступал с 2013 по 2019 год.
Глушаков отреагировал на новость о возвращении в "Спартак"
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи о своем возвращении в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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