"Проходил тест в полной уверенности, что здоров". Баринов - о коронавирусе

Разумеется, расстроился: чемпионат скоро начинается, а пока я не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустили, а тут такое... Но ничего. Надеюсь, скоро все пройдёт, и я в скором времени приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату. pic.twitter.com/Omiuqruu95— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2020
Напомним, 28 мая стало известно, что Дмитрий Баринов и еще три игрока "Локо" заболели COVID-19.
Ранее коронавирус был выявлен у форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
В "Локомотиве" уже пять зараженных, среди них - Баринов. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.