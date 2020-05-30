"Проходил тест в полной уверенности, что здоров". Баринов - о коронавирусе

Разумеется, расстроился: чемпионат скоро начинается, а пока я не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустили, а тут такое... Но ничего. Надеюсь, скоро все пройдёт, и я в скором времени приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату. pic.twitter.com/Omiuqruu95