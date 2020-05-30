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"Проходил тест в полной уверенности, что здоров". Баринов - о коронавирусе

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов рассказал, как узнал о своей болезни.


Напомним, 28 мая стало известно, что Дмитрий Баринов и еще три игрока "Локо" заболели COVID-19.

Ранее коронавирус был выявлен у форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

В "Локомотиве" уже пять зараженных, среди них - Баринов. Ситуация с коронавирусом в РПЛ

Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.


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Теги: Баринов Локомотив Коронавирус
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