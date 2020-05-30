Как сообщает СЭ, также на борту были помощники 40-летнего специалиста - Радое Смилянич и Горан Басара. Теперь тренерам предстоит пройти двухнедельный карантин. К работе с командой Николич сможет приступить 13 июня.
Контракт 40-летнего Марко Николича с "красно-зелеными" вступает в силу 1 июня.
Напомним, нынешний тренер "Локомотива" Юрий Семин покинет пост по истечении контракта 31 мая.
Команда в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Новый тренер "Локомотива" Марко Николич прибыл в Москву
Сербский специалист, который заменит Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива" прилетел в Россию.
Фото: RT News
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